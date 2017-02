5x granen die nét zo gezond zijn als quinoa

De afgelopen jaren is er een voedingsstof geweest die compleet gehyped is en die iedere gezondheidsfreak wel in haar keukenkastje heeft staan: quinoa. Goedkoop is ’t echter niet, waardoor we op zoek zijn gegaan naar alternatieven. Net zo gezond en met een naam die je wél in een keer kunt uitspreken.

Bulgur

Bulgur is ontzettend voedzaam, hoog in voedingsstoffen en bevat maar weinig vet. Het bevat ook nog eens veel vezels en is heel snel klaar. Je hoeft de graan namelijk slechts 10 tot 12 minuten te koken. Mocht je een glutenallergie hebben, dan kun je deze graan helaas niet eten. Dan is quinoa wél een betere keuze.

Amarant

Het kan goed zijn dat je nog nooit van deze graansoort gehoord hebt. En da’s zonde, want het is heel lekker! Het is familie van quinoa en je kunt het koken, poffen en zelfs stomen. Je kunt Amaranth als avondeten eten, maar ook als ontbijtje is deze graan een goed idee. Voedzaam, licht verteerbaar en gezond.

Kamut

Deze graansoort lijkt wat op rijst. Kamut is onzettend voedzaam, hoog in vezels en laag in vet. Daarnaast bevat Kamut veel proteïne, wat de graansoort een goede keuze maakt voor vegetariërs en veganisten. De smaak is een beetje nootachtig – zalig door salades of curry’s!

Sorghum

Deze graan is van nature glutenvrij en smaakt een beetje zoals couscous. Door de structuur is Sorghum goed te gebruiken in salades, voor een beetje extra bite en vulling. Sorghum wordt ook vaak gebruikt als basis voor een siroop, die veel als zoetstof in de keuken wordt gebruikt.

Gierst

Gierst behoort tot de grassenfamilie en is glutenvrij. De graan is erg hoog in koolhydraten, bevat veel eiwitten en is laag in vet. De gepelde gierstkorrel kun je net als rijst bereiden en eten, en wordt soms ook gebruikt voor meel, vlokken en zelfs popcorn!

