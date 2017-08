5 redenen waarom jíj altijd degene bent die gestoken wordt door muggen

Jij zit onder de muggenbulten en krabt jezelf de hele dag een ongeluk, terwijl je partner niet één keer te grazen is genomen door die irritante beestjes. Misschien komt het door een van deze redenen dat muggen altijd jou moeten hebben.

Bloedgroep

Uit een klein onderzoek uit 2004 van The Institute of Pest Control Technology blijkt dat mensen met bloedgroep O veel vaker door muggen worden gestoken dan mensen met bloedgroep A of B. Met A kom je het allerbeste vanaf: die mensen worden het minst gestoken.

Gewicht

Muggen komen af op koolstofdioxide, de stof die wij uitademen. Zwangere vrouwen ademen vaak dieper in en uit en zijn daardoor geliefder bij de irritante beestjes. Mannen zijn ook vaker favoriet omdat ze vaak groter en zwaarder zijn en daardoor dieper ademen.

Lichaamstemperatuur

Goed om te weten: insecten worden aangetrokken door lichaamswarmte. Ga je dus een rondje hardlopen? Smeer je dan in met een goed anti-muggenmiddeltje. En omdat zwangere vrouwen en zwaardere mensen vaak een hogere lichaamstemperatuur hebben, zijn zij ook om deze reden vaker de pineut.

Huidbacteriën

Deze reden heb je vast vaker voorbij horen komen en blijkt dus ook echt waar te zijn: een mug vindt de ene persoon gewoon lekkerder ruiken dan de andere. Dat is te danken aan de natuurlijke samenstellingen van bacteriën en andere micro-organismen die we bij onze geboorte hebben meegekregen, ook wel ons ‘microbioom’ genoemd. Het goede nieuws is dat je hier wel invloed op kan uitoefenen. Uit onderzoek is gebleken dat je microbioom wordt bepaald door wat je eet en hoe je leeft. Minder vaak douchen zou bijvoorbeeld kunnen helpen als je vaak gestoken wordt.

Parfum

Wetenschappelijk bewezen is het niet, maar dr. Joseph Conlon, technisch adviseur van de American Mosquito Control Associaton, is overtuigd dat bloemenparfums muggen aantrekken. Bloemen zijn namelijk de grootste energiebron van de beestjes.

