5 gemakkelijke manieren om te ontstressen in 5 slechts minuten

De vakantie is nog maar net voorbij, en toch hebben we alweer het gevoel maandenlang aan het werk te zijn. Meetings, een inbox die lijkt over te lopen en weer iedere ochtend racen tegen de klok om de kids op tijd op school te krijgen… Stress! Gelukkig geeft Flair tips, waarmee je je in slechts 5 minuten tijd weer een stuk ontspannender zult voelen. Adem in, adem uit…

Stretchen

Sta even op van je bureaustoel en loop naar het toilet. Doe hier een paar korte stretchoefeningen, en je zult versteld staan van hoe anders je je voelt. Uitrekken in de ochtend geeft je immers ook altijd een wakker gevoel! Stretchen zorgt voor ontspanning, door de door de verandering in je bloeddruk en je ademhaling die het met zich meebrengt.

Lachen

Zit het allemaal niet mee? Probeer dan aan iets grappigs te denken, trek een gekke bek in de spiegel of kijk een hilarisch filmpje. Lachen werkt namelijk heel ontspannend, en is een perfecte én leuke manier om te ontstressen.

Blokje om

Wanneer je vanuit huis werkt, is het aan te raden om tussendoor even een frisse neus te halen. We snappen best dat je geen tijd hebt voor een lange wandeling, maar een blokje om van vijf minuten is al genoeg! Frisse lucht werkt ontspannend en geeft je weer frisse moed om de dag tot een succesvol einde te brengen.

Sinaasappelmagie

Raar maar waar: ruiken aan een sinaasappel zou volgens onderzoek een ontspannende uitwerking op de mens hebben. Say what?! Zo simpel kan het zijn! Ruik een paar keer aan een sinaasappel, en je bent je stressgevoelens weer de baas. Tip: eet de sinaasappel daarna lekker op – heb je gelijk je dosis vitamientjes binnen.

Korte meditatie

Zen in vijf minuten? Het kan. Door een korte meditatie te doen, kun je je binnen een paar minuten weer als herboren voelen. Focus op je ademhaling en maak je hoofd eventjes leeg, door je niet te focussen op werk maar op je adem. Vind je het lastig om te mediteren? Bekijk dan eens deze ademhalingsoefening, die je simpel kunt toepassen. Ook als je nog nooit gemediteerd hebt.

