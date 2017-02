5 dingen die vrouwen gewoon beter kunnen dan mannen

We zijn natuurlijk helemaal voor een gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar sommige dingen kunnen vrouwen biologisch gezien nou eenmaal beter dan mannen. En als de wetenschap het zegt, wie zijn wij dan om het tegen te spreken? Deze 5 dingen kunnen vrouwen volgens de wetenschap gewoon beter dan mannen. So deal with it boys.

Vrouwen ruiken meer geuren

Vrouwen zijn beter in staat geuren te ruiken en te benoemen dan mannen. Waarom de vrouwelijke reukzin zo verschilt van mannen is nog niet helemaal zeker. We hebben dezelfde geurreceptoren als mannen, maar onze hersenen verwerken geuren blijkbaar anders dan mannen waardoor we beter in staat zijn verschillende geuren op te pikken en van elkaar te onderscheiden.

Zo blijkt uit voorlopig onderzoek van de Universiteit van Sao Paulo dat het hersengebied dat geurprikkels uit de neus ontvangt bij vrouwen ruim anderhalf keer zoveel cellen bevat als hetzelfde gebied bij mannen. Niet gek dus dat jij wel ruikt dat die handdoek écht in de was moet terwijl je boyfriend zich er vrolijk nog eens mee afdroogt.

Vrouwen kunnen beter met stress omgaan

Hoewel ons leven soms een emotionele achtbaan kan zijn, blijken vrouwen beter om te kunnen gaan met langdurige stress dan mannen. En dit hebben we allemaal te danken aan ons oestrogeen. Onderzoekers van de Buffalo Universiteit ontdekten dat langdurige stress bij mannen een negatief effect heeft op hun korte-termijn geheugen, daarnaast beïnvloedt de stress hun abstract denkvermogen, werkgeheugen, gedragsregulatie en emoties. Vrouwen ondervinden deze negatieve effecten niet bij chronische stress en dit zou alles te maken hebben met ons hogere oestrogeen niveau.

Vrouwen zien meer kleuren

Voor vrouwen is het gras letterlijk groener. Onderzoekers van Brooklyn College ontdekten dat vrouwen verschillende kleuren beter kunnen onderscheiden. Mannen kunnen dan weer beter snel bewegende objecten tracken en details op grote afstand signaleren.

Vooral bij de kleuren geel, groen en blauw zien vrouwen veel meer tinten dan mannen. Ook lijkt oranje voor mannen bijvoorbeeld vaak roder en groen lijkt voor hun geler. Niet gek dus dat jullie tijdens het uitkiezen van de gordijnen, tegeltjes en het beddengoed voortdurend discussies hebben over welke kleur het nou is. Dat mannen en vrouwen kleuren anders zien heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat mannen een iets langere golflengte nodig hebben dan vrouwen om dezelfde kleur waar te nemen.

Vrouwen kunnen beter omgaan met kritiek

Adobe onderzocht hoe goed mannen en vrouwen omgaan met kritiek. En wat blijkt, na een functioneringsgesprek gaat 43 % van de mannen na het horen van de “opbouwende kritiek” op zoek naar een nieuwe baan. En 25 % moet zelfs huilen na het horen van de kritiek. Bij vrouwen lagen deze percentages een stuk lager: respectievelijk 31 % en 18 %.

Vrouwen komen beter uit break-ups

Vrouwen hebben na een break-up dan misschien vaak de neiging hebben om de ogen uit hun hoofd te huilen en bergen chocola en ijs te eten terwijl mannen vaak opmerkelijk kalm blijven, maar uit onderzoek blijkt dat vrouwen op de lange termijn beter uit een break-up komen dan mannen. Zodra vrouwen de tijd hebben gehad om het een plekje te geven kunnen ze zich beter over de breuk heen zetten, terwijl mannen vaak pas later beseffen wat ze verloren hebben en de break-up minder goed verwerken.

Bron: huffingtonpost.com / nationalgeographic.com / nemokennislink.nl