5 dingen die je volgens diëtisten niet in je smoothie moet doen

Denk je gezond bezig te zijn door je dag te beginnen met een zelfgemaakte smoothie, is het nóg niet goed. Tenminste, als je er de onderstaande ingrediënten vaak in verwerkt. Ze klinken gezond, maar veranderen je gezonde ontbijtje in een ware sugar bomb. Deze vijf dingen kun je volgens diëtisten beter niet toevoegen aan je smoothies. Take note!

Frozen Yoghurt

Het klínkt als een logische keuze om bevroren yoghurt toe te voegen aan je smoothie, aangezien de basis van een dikke smoothie ook uit bevroren vruchten bestaat. Maar frozen yoghurt bevat vaak veel suiker, waardoor je smoothie per direct verandert in een ontbijt met een hoog suikergehalte. En dat wíl je natuurlijk niet!

Eiwitpoeder

Ook hier bestaan veel fabeltjes over. Expert schrijven dat je beter kunt kiezen voor voedingswaren die van nature al veel eiwitten bevatten, dan te kiezen voor eiwitpoeder. Veel eiwitpoeders en supplementen bevatten meer dan 45 gram proteïne, wat veel meer is dan de dagelijkse hoeveelheid die je nodig hebt. Natuurlijke en gezonde varianten zijn bijvoorbeeld notenpasta’s of yoghurt. Super lekker in een smoothie!

Vruchtensap

Het toevoegen van vruchtensappen aan je smoothies is iets wat je misschien best vaak doet. Het lijkt een logische keuze, want zo hoef je niet al dat fruit te snijden en ben je nóg sneller klaar in de ochtend. Maar in vruchtensappen zitten vaak allerlei suikers en onnodige calorieën verstopt, terwijl de vezels erin ontbreken. Kies dus toch liever voor vers fruit!

Zoetstoffen

Als jij een echte zoetekouw bent, kun je misschien maar niet wennen aan de ‘groene’ smaak van een smoothie. Een gezonde zoetmaker lijkt dan honing of agave siroop te zijn, maar het is eigenlijk helemaal niet zo gezond als je denkt. En vooral; overbodig. Het is misschien eventjes wennen, maar geloof ons; als je even doorzet, ga je de smaak steeds meer waarderen. You can do this!

Vruchtenyoghurt

Een basis voor je smoothie kan best uit yoghurt bestaan, mits het natuurlijke yoghurt is zonder smaakje. Vruchtenyoghurts zijn heel lekker, maar bevatten vaak ook héél veel suikers. Same story, dit is niet écht goed voor je. Kies dus liever voor vers fruit in combinatie met (soja)yoghurt. Net zo lekker, maar een stuk gezonder!

Bron: ELLE

