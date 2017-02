5 dingen die er met je lichaam gebeuren wanneer je verliefd bent

De liefde is een vreemde ziekte, daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn. Als je verliefd bent kun je plots dagenlang niets eten zonder honger te hebben, loop je continu als een gek te grijzen en heb je energie zonder een oog dicht te hebben gedaan ’s nachts. Maar wist je dat verliefdheid zelfs invloed op je gezondheid heeft?!

De band Doe Maar had dus wel degelijk gelijk, toen ze zongen dat de liefde een vreemde ziekte is. Ha!

Je ervaart continue geluksgevoelens

Wanneer je verliefd bent, of alleen maar een crush hebt op iemand, maakt je lichaam gelijk allerlei chemische stofjes aan. Dopamine en oxytocine zijn de twee belangrijkste stofjes en zijn ware blijmakers. Ze zorgen ervoor dat je alleen bij de gedachte aan hém al happy wordt.

Je ratio en beoordelingsvermogen verslechtert door die kriebels in je buik

Met flinke kriebels in je buik kun je tijdelijk even iets minder rationeel denken. Kun je niets aan doen, zo wijst recent onderzoek uit. Om er even wat wetenschappelijke termen in te gooien: de amygdala, de frontale en de prefrontale cortex wijzen een verminderde activiteit aan wanneer je verliefd bent. Oftewel; je beoordelingsvermogen en je langetermijndenken zullen net even iets minder goed werken. Maar daar krijg je wél kriebels in je buik voor terug!

Je kunt écht misselijk worden van verliefdheid

Het gevoel dat je echt niets kunt eten van de verliefdheid, komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Want je lichaam maakt ook stress aan door verliefdheid, waardoor er tegelijkertijd ook het stofje Cortisol aangemaakt wordt. De bloedvaten rondom je darmen vernauwen zich, en daardoor heb je plots veel minder ruimte voor voedsel. En ja – die vlinders komen daar dus ook vandaan.

Je krijgt minder snel hoofdpijn van die verliefde gevoelens

Een voordeel van die rare kriebels in je buik, is dat je veel minder snel last van hoofdpijn en migraine hebt. Uit recent onderzoek van de Stanford University School of Medicine, blijkt dat het stofje Oxytocine – wat je aanmaakt wanneer je verliefd bent- daarvoor zorgt. Ha!



Je hebt minder snel last van stress

Nog zo’n fijne bijkomstigheid van die toch al zalige verliefde gevoelens; je zou door verliefdheid veel minder last van stress hebben. Hoe dat kan? Simpelweg denken aan je crush – laat staan in de buurt van hem zijn – zorgt voor een een shot Endorfine en Dopamine. En daar word je dus ontspannen van. Bye stress, hello cuddles!



Tjsa. We kunnen alleen maar afsluiten met dit klassiekertje van Queen B. Ooh, de liefde…

Bron: ELLE

Lees ook: