4 x voedsel met méér proteïne dan een eitje

Het eten van voldoende proteïne is belangrijk voor een goede gezondheid, al helemaal als je vaak in de gewichten hangt. We grijpen dan ook al snel naar een broodje ei, een stukje vlees of scrumbled eggs, om zo genoeg proteïne binnen te krijgen. Maar wist je dat er ander voedsel is dat nog veel méér proteïne bevat dan ei?

Je zou het niet zo snel denken, maar je hoeft niet gelijk een lading eieren naar binnen te werken wanneer je een gezonde hoeveelheid eiwitten wilt binnenkrijgen. Klinkt vreemd en dat snappen we best. Maar er zijn veel meer opties! Welke opties dat zijn, lees je hieronder!

Spirulina

Spiru- wat? Spirulina is gewoon een moeilijke naam voor gedroogd zeewier. Het is zeker een aanrader, want het is een grote bron van proteïne! Twee soeplepels Spirulina bevat maar liefst 8 gram proteïne, en het is nog heel erg laag in calorieën ook. Je kunt het door je smoothies doen, maar ook als smaakmaker over je salade strooien.

Geroosterde sojabonen

Nog zo’n originele bron van eiwitten! Je hoeft maar een kwart kopje sojabonen te eten, om 15 gram proteïne binnen te krijgen. Daarnaast zitten de boontjes ook nog eens vol ijzer en kalium. Door ze te roosteren zijn sojabonen heerlijk als snack!

Griekse yoghurt

Deze bron van eiwitten heeft niet écht veel introductie nodig. Griekse yoghurt is een simpele maar goede keuze, wanneer je een vegetarische bron van eiwitten zoekt. Heerlijk als ontbijt met vers fruit. Een kleine kom Griekse yoghurt bevat welgeteld 17 gram proteïne!

Pompoenpitten

Deze pitten zijn niet alleen heel lekker door een salade of als topping op je smoothie, maar ook lekker door je eigengemaakte granola bijvoorbeeld. Een hele goede keuze voor het binnenkrijgen van voldoende eiwitten, want er zit ruim tien gram proteïne in een kwart kopje pompoenpitjes! Geen zin in moeilijk gedoe? Doe ze dan gewoon door je gekochte notenmix!

