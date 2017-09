17 dingen waar fitte vrouwen bij zweren

Heb jij jezelf voorgenomen om het over een andere boeg te gooien? Wil je gezonder leven, meer sporten en zorg dragen voor je lichaam? Heel goed. Als je nog een extra duwtje in de rug nodig hebt, kun je hier de 17 geboden van fitte vrouwen lezen.

1. Ze sporten bijna elke dag, maar ze houden het spannend

Mik op vijf sportmomenten per week, maar wissel af tussen krachttraining, lopen, yoga, zwemmen… Vijf dagen na elkaar naar de fitness gaan, is geen goed idee.

2. Ze weten wat ze eten

Vraag het maar aan elke fitte vrouw: voorbereiding is de sleutel tot succes. Bereid ’s avonds voor het slapengaan je maaltijden voor de volgende dag voor. Stop fruit in doosjes, maak een sapje, stel een salade samen… Zorg ook dat je koelkast en je voorraadkast gevuld zijn, zo word je niet verleid om naar de snackbar te lopen. Denk ook na over wat je in je koelkast stopt. Met verse groenten, bananen, eitjes, yoghurt, hummus, avocado heb je alles in huis om een gezonde maaltijd samen te stellen.

3. Ze eten veel eiwitten

Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van je ontbijt. Je bord moet ’s ochtends voor de helft uit groente en fruit bestaan, voor een kwart uit vezels en een kwart uit eiwitten”. De eiwitten worden ’s ochtends vaak vergeten, terwijl die juist heel belangrijk zijn. En ook na een stevige work-out laat je je lichaam herstellen door eiwitten te eten. Door voldoende eiwitten te eten, zal je geen food cravings krijgen. Ga nu niet elke ochtends een eitje bakken. Er bestaat nog ander eiwitrijk lekkers zoals kip, kalkoen, melk, kaas en yoghurt, maar ook bonen, noten, zaden, hummus of tofu.

4. Ze eten (volkoren)koolhydraten

Brood, pasta, rijst, het kan allemaal. Maar dan in de volkorenvariant. Volkorengranen geven je een langer vol gevoel en meer langdurige energie!

5. Ze slaan het ontbijt nooit over

Skip het ontbijt nooit, never, nooit. Sterker nog: probeer zo snel mogelijk te eten nadat je bent opgestaan. Begin de dag ook met een glas water. Vaak staan we ’s ochtends licht gedehydreerd op, dus is vocht binnen krijgen erg belangrijk. Wees ook creatief met je ontbijt. Je wordt echt niet gelukkig om 365 dagen per jaar dezelfde boterham met kaas te eten. Flans snel een (gezonde) pannenkoek in elkaar met een geplette banaan, twee eiwitten, 1/4 kopje havervlokken en een snuifje kaneel, of kies voor een smoothie of bakje kwark met noten. En natuurlijk zit je met havermout ook altijd goed. Yum!

6. Ze eten koolhydraten voor een work-out en eiwitten erna

Voor een stevige work-out kan je gerust wat koolhydraten eten. Na het sporten kies je beter voor eiwitten om aan te sterken. Een stukje vis of kip brengt je lichaam weer in herstel. Maar een eiwitrijke smoothie met amandelmelk, aardbeien, bosbessen en chiazaad is een leuk alternatief.

7. Ze eten regelmatig en hebben altijd een snackje bij de hand

Neem gezonde snacks mee.. Als je trek krijgt, heb je altijd iets bij de hand. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende maaltijd met een knorrende maag. De kans dat je gaat overeten wordt zo ook een stuk kleiner. Neem bijvoorbeeld wat gedroogde mango mee, wat noten of een gezond koekje.

8. Ze eten enkel ongezond tijdens een uitstapje

We weten niet hoe dat zit bij jou, maar als wij chips of koeken in de kast hebben, moeten ze eraan geloven. Daarom pas je best het principe ‘out of sight, out of mind‘ toe. Haal lekkers gewoon niet in huis. Thuis probeer je zo gezond mogelijk te leven, maar als je uit eten gaat met vrienden hoeft de boog niet zo gespannen te staan. Een frietje of appelgebakje? Niks mis mee!

9. Ze weten van te voren al wat ze zullen bestellen in een restaurant

Bekijk voordat je uit eten gaat de menukaart al eens. Maak voor jezelf uit wat je zult gaan eten. Salade, soep, carpaccio? Dit zorgt ervoor dat je niet overvallen wordt door keuzestress, en op de patat-met-biefstuk-pagina van de menukaart beland.

10. Ze drinken alcohol met mate (of helemaal niet)

Hou de week alcoholvrij en geniet in het weekend van een cocktail of een wijntje. Of raak gewoon geen alcohol aan. Iemand moet bob zijn hé.

11. Ze zweren bij groepslessen

Voor een groepsles moet je je inschrijven. Een groepsles annuleer je niet zomaar. Een groepsles zet je aan het sporten. Of je er nu zin in hebt of niet.

12. Ze proberen nieuwe dingen

Vermijd de sport sleur en probeer geregeld een nieuwe work-out uit. Ga eens klimmen, probeer het lokale zwembad uit of volg een dansles!

13. Ze focussen niet op één lichaamsdeel

Als je strakke buikspieren wilt, hoef je niet elke dag 200 sit-ups te doen. Je kiest beter voor een gevarieerde work-out die focust op verschillende spiergroepen. Wissel ook af tussen cardio en krachttraining. Als je te veel focust op één lichaamsdeel kan je snel blessures krijgen.

14. Ze spelen niet met hun smartphone tijdens een work-out

Smartphones zijn off limits tijdens een work-out. Je kan niet goed sporten als je constant meldingen op je telefoon krijgt. Al die foto’s die je ziet op Instagram met #fitspo en #fitgirl zijn wellicht ook niet in the heat of the moment genomen. Als je echt een foto wil posten van je work-out, kan je dat na het sporten doen. Een fitgirl met zweet op haar voorhoofd is veel realistischer.

15. Ze blijven actief, ook al hebben ze soms geen tijd om te sporten

Trappen lopen, fietsen naar de winkel, tien squats voor de spiegel… Zelfs als je geen tijd hebt om te gaan sporten, kan je actief blijven.

16. Ze rusten niet op rustdagen

Op een sportvrije dag – als je geen groepslessen hebt of geen training – hoef je niet van 9 tot 5 op de bank te hangen. Ga een eindje fietsen of loop een kwartiertje in het park.

17. Ze hebben zelden cheat days

Als je echt eens héél erg trek hebt in iets ongezond, eet dan een stukje pizza (in plaats van het volledige ding naar binnen te werken). Of eet één kommetje chips en niet de hele zak. Op dagen dat je niet sport, hou je het beter gezond.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome