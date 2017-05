Zomerkriebels? Shop de favoriete zomeritems van de redactie met korting!

Op zoek naar een leuk cadeautje voor een dierbare (of voor jezelf?). Zoek dan niet verder, want Flair heeft weer de leukste hebbedingetjes geselecteerd op cadeauwebsite Living. Van een klassiek horloge tot een set fancy drinkbekers waar je gelijk zomerkriebels van krijgt; in de webshop vind je allerlei hebberig makende artikelen. En je krijgt van ons nog 10% korting ook. We hebben de leukste items weer voor je op een rij gezet!

Dit lijstje met favorieten is samengesteld door Flair, en alle items zijn stuk voor stuk gelijk beland op de wishlist van de hele redactie. Want laten we wel wezen; een lichtjessnoer in de vorm van ananassen of een hippe zonnebril die je gelijk in zomerse sferen brengt? Yes please! Je kunt onze hele selectie aan favorieten linea recta in je winkelmandje gooien, en zo zonder pardon je hele huis en garderobe zomerklaar maken.

Een cadeautje geven is altijd leuk om te doen, maar ook als je geen verjaardagen in het verschiet hebt kun je lekker rondkijken in de webwinkel. De kortingscode is een cadeautje van ons, dus zo heb je gelijk een excuus om jezelf van een klein presentje te voorzien.

Wat is jouw favoriet uit de webshop?

