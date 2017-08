WINNEN: Een dvd-box van het complete 16e seizoen van GTST

Fans van Goede Tijden, Slechte Tijden opgelet! Vanaf 15 augustus verschijnt het 16e seizoen van de langstlopende serie van Nederland op DVD. De box bevat ruim 89 uur kijkplezier en Flair mag er vijf weggeven!



Lees ook: Elvira Out over verlaten GTST: ‘Ik voelde me een loser!’

Verhaallijn seizoen 16

Na de spannende cliffhanger van seizoen 15 begint het zestiende seizoen van deze ongekend populaire serie met nieuwe ontwikkelingen, liefdesverklaringen en spannende wendingen. Na de heftige aanrijding met Nick zitten Stefano en Yasmin gevangen in de zinkende auto. De dramatische gevolgen zorgen ervoor dat Stefano als een gebroken man naar New York vertrekt, om daar een nieuw leven op te bouwen. Intussen praten Barbara en Valerie op een avontuurlijke vakantie eindelijk hun vete uit.

Maar al snel komen ze na een ongeluk tijdens een bergtocht opnieuw in de problemen. Jack gaat samen met Dian en Sjors op onderzoek uit, om met behulp van de helft van een mysterieus amulet een waardevolle schat te vinden. Maar helaas zijn er meer kapers op de kust… En Ray raakt onder invloed van de non Vincenza compleet het spoor bijster. Hij ontvoert Janine naar een verlaten klooster, waar hij haar voor Ludo probeert te beschermen. Janine komt in een levensgevaarlijk parket terecht als Ray, Ludo en Vincenza allemaal verschillende plannen met haar hebben. Hoe zal dit aflopen..?



Winnen

Heb jij wel zin om heerlijk op de bank te kruipen en het complete zestiende seizoen van GTST terug te kijken? Doe dan gauw mee met onze winactie, want Flair mag 5 boxen weggeven! Meedoen is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen, is onderstaand winformulier in te vullen. En like je ons al op Facebook?



Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: ANP