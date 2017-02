Win: Het spannende boek ‘Blind Date’ van Marelle Boersma

Marelle Boersma schreef eerder al spannende thrillers als: Ik volg je, Nobody en de bestseller Vals Alarm. Nu heeft ze een nieuwe topper op haar naam staan: Blind Date. En wij mogen 5 exemplaren van dit boek weggeven. Hoe leuk is dat?

Blind Date

Moon is single en zoekt haar geluk in het datingcircuit. Ze houdt een blog bij met alles wat ze meemaakt en haar blog groeit uit tot een gigantisch populaire plek waar mensen elkaar ontmoeten. Ze krijgt steeds meer reacties, maar een van haar volgers is wel erg fanatiek. Hij wil háár. Het leven van Moon staat op het spel. Er is een oplossing, maar die is wel erg rigoureus…

