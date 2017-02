Win: Een set Miracle Nourish haarverzorgingsproducten van Aussie

Soms wil je haar gewoon niet goed zitten. En hoe verleidelijk het ook is: jezelf op zo’n bad hair day verstoppen onder een fluffy deken op de bank is niet de oplossing. Gelukkig heeft Aussie met de Miracle Nourish collectie een manier gevonden om jou en je haar eens een goede oppepper te geven en wij mogen 10 setjes met producten uit deze nieuwe Aussie-lijn weggeven!

Miracle Nourish

Als de nieuwste en meest voedende aanwinst van de Aussie familie, is de Miracle Nourish de eerste collectie die puur is ontwikkeld voor het pamperen en ultiem verzorgen van je haar. Het is hopelessly devoted om je haar te omarmen en te verzorgen, en het zo weer helemaal terug te brengen naar het plezierige leven.

Heb je jezelf weleens afgevraagd hoe het is om lokken te hebben die zich écht geliefd voelen? Het is tijd om je haar eens onder te dompelen in Tender Loving Care! De Miracle Nourishing collectie komt nog het meest in de buurt van een tedere knuffel voor je haar en bevat een shampoo, conditioner en de iconische 3 Minute Miracle.

Aussie

Het merk Aussie bestaat al sinds 1979 en komt, zoals de naam al doet vermoeden, uit Australië. Bij Aussie willen ze niets liever dan dat je haar goed zit, zodat jij je daar in elk geval niet druk over hoeft te maken. Ze gebruiken veel bijzondere ingrediënten: Uit de Outback, maar ook uit de rest van de wereld. Denk aan: Aloë Vera, Australische gember, Australische wilde perzik en de Australische kangaroo paw plant.