Win: de nieuwe ergonomische muis OBSIDA van SPEEDLINK

Heb jij een beroep waarbij je veel achter de computer zit? Dan is de kans groot dat een muisarm op de loer ligt. Om klachten te voorkomen is het dus heel belangrijk dat je werkomgeving zo ergonomisch mogelijk is ingericht. Om jou daar bij te helpen heeft SPEEDLINK een nieuwe ergonomische muis uitgebracht. Wij hebben hem uitgebreid voor jullie getest en mogen ook nog eens drie exemplaren weggeven!

Als je een zittend beroep hebt is het heel belangrijk dat je werkhouding goed is. Dit betekent dat je stoel goed moet zitten, je beeldscherm op de juiste hoogte staat en je goed bij je toetsenbord en muis kunt. Eerder gaven we al tips voor de juiste werkhouding, is jouw werkplek al goed ingericht?

Behalve de juiste houding is het ook essentieel dat je een goede muis hebt. Door een verkeerde muis kunnen veel onnodige klachten ontstaan (het heet niet voor niks een muisarm). Zorg dus goed voor jezelf en schaf een goede, ergonomische muis aan zoals de OBSIDIA van SPEEDLINK!

Getest op de redactie

De afgelopen week heb ik de nieuwe, ergonomische muis van SPEEDLINK uitgebreid getest en ik ben erg enthousiast. Hij ligt goed in mijn hand dankzij de speciale steun voor de duim. Hij reageert heel snel en scrollt heel prettig. Perfect dus voor mensen die lang achter de computer zitten.

Wil jij ook zo’n fijne muis? Dan heb je geluk, want we mogen er drie weggeven!

Win de OBSIDIA-muis van SPEEDLINK!

We mogen drie exemplaren van de ergonomische muis van SPEEDLINK weggeven. Het enige dat je hoeft te doen om kans te maken is onderstaande vraag beantwoorden. Meedoen kan tot 8 maart!

