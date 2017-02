Win: filmkaartjes voor ‘Fifty Shades Darker’ & de filmeditie van het boek

Sexy, sensueel en zinderend! Dat is de nieuwe film Fifty Shades Darker waarin Christian Grey en Anastasia Steele samen opnieuw de grenzen van hun relatie verkennen. Heb jij de nieuwe film nog niet gezien of wil je hem gewoon nog een keertje zien? Dan heb je geluk, want wij geven 4x 2 vrijkaartjes voor de film weg! Daarnaast krijg je ook nog eens een exemplaar van de speciale filmeditie van het boek Vijftig tinten donkerder van E. L. James. Yes!

Fifty Shades Darker

De eerste film Fifty Shades of Grey eindigde met de breuk tussen Anastasia Steele (Dakota Johnson) en Christian Grey (Jamie Dornan). In het tweede deel probeert de jonge miljonair zijn grote liefde terug te winnen, maar dat loopt niet van een leien dakje. ‘Deze keer geen regels, geen straffen en geen geheimen meer’. Dat belooft wat!

Vijftig tinten donkerder – het boek

Vijftig tinten donkerder is het tweede deel in de triologie die E. L. James schreef over de relatie tussen Anastasia Steel en Christian Grey. Wij mogen de speciale filmeditie van dit boek weggeven. Dat betekent dat je behalve op het spannende verhaal ook nog eens getrakteerd wordt op de eigen foto’s en ervaringen van E. L. James tijdens het filmproces. Daarnaast bevat deze editie een eerste fragment uit haar nieuwe boek Vijftig tinten donkerder, verteld door Christian.

Win!

Wij mogen vier filmedities van het boek weggeven samen met twee vrijkaartjes voor de film! Hebben? Beantwoord dan snel onderstaande vraag. Meedoen kan tot 23 februari.