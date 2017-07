WIN: 5x een heerlijke zomerroman

Op vakantie kun je eindelijk tot rust komen met een lekker boek. Een huis in Frankrijk is de zonnige debuutroman van Eva de Wit, die lovende recensies kreeg.

Lees ook: CUTE: schoolkinderen lezen asielhonden verhaaltjes voor

Maartje van Eerd, ECI: ‘Een heerlijk feelgoodboek voor fijne uren leesplezier.’ Blogger Esther Vuijsters: ‘Dit is zo’n boek dat het leven een stukje leuker maakt.’

Open kaart

Melanie van Putten leidt dankzij Jean een luxeleven in een prachtig huis in Frankrijk. Maar als Jean haar vertelt dat hij een nieuwe liefde heeft en dat Melanie binnenkort hun woning moet verlaten, weet ze zich geen raad. Ze besluit haar oude studievriendinnen uit te nodigen een week bij haar te komen logeren. Eenmaal in Frankrijk proberen ze alle vier de schijn van een gelukkig leven op te houden. Totdat één van hen open kaart speelt…

We geven vijf boeken weg!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!