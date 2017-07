Vul onze orgasme-enquête in en maak kans op een Flair-goodiebag

Hoe belangrijk is een orgasme voor jou? Is het de kers op de taart of kun je ook prima zonder? Bereik je vaak een hoogtepunt? Of fake je weleens, als het je allemaal te lang duurt? Vertel het ons in deze enquête.



Het invullen duurt maar een paar minuten en je maakt door jouw deelname meteen kans op een propvolle Flair-goodiebag. De resultaten verschijnen binnenkort (geheel anoniem!) in ons orgasmedossier!

Ja, ik doe mee!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!