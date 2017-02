Bestel nu: een box tjokvol Robijn producten voor maar € 27,50!

Op Tjox vind je de leukste tjokvolle boxen met voordeel! Deze week in de tjox box alles voor grote en kleine wasjes. Een box met 8 producten van Robijn én een handig wasmandje t.w.v. € 7,99. Dat allemaal voor maar € 27,50*. En de box wordt ook nog eens gratis thuisbezorgd.

Lezersaanbieding

Schoon, stralend en fris

Niets is lekkerder dan de geur van schoon wasgoed. Met Robijn Wasmiddel ruikt je kleding niet alleen fris, het verwijdert ook met gemak hardnekkige vlekken. In de tjox box zit alles voor de gekleurde witte was. Natuurlijk komt alles stralend wit uit je wasmachine. Met de wasverzachter zorgen we voor een heerlijk zacht resultaat. En dankzij de geurbuiltjes blijft je kleding fris, ook in de kledingkast. Er is Robijn Wasmiddel voor al je wasgoed. Top, toch?

In de tjoxvolle box zit:

1. Een gratis wasmandje t.w.v. € 7,99

2. 2x Robijn Wasmiddel Klein & Krachtig Color 735 ml

3. Robijn Wasmiddel Klein & Krachtig Stralend Wit 735 ml

4. 1x Robijn Wasverzachter Morgenfris 750 ml

5. 2x Robijn Geurbuiltjes Intense – 3 stuks

6. 1x Robijn Wasmiddel Zwitsal 735 ml 7 1x Robijn Wasverzachter Zwitsal 750 ml

Tjox: de beste merkproducten voordelig in een box

Op Tjox.nl staan compleet gevulde boxen van onze favoriete merken. Van Robijn, Sun en Zwitsal, tot Neutral, So Pure en Nivea. Vul de voorraad en geef eens een box cadeau. De boxen worden snel en gratis thuisbezorgd. Bestel snel zo’n fijne tjokvolle box!

* Je kunt meedoen aan de actie zolang de voorraad strekt. De Robijn box wordt binnen 1 tot 3 werkdagen gratis thuisbezorgd.