WIN: wenkbrauwgel t.w.v. €29,95

Op het strand moet je vaak kiezen: je make-up of het water in. Je wenkbrauwen kun je in ieder geval ‘on fleek’ houden met de wenkbrauwgel van Wunderbrow.

De semi-permanente wunderbrow gel is een volkomen veilige oplossing voor het verlies van wenkbrauwhaar en de vorm van de wenkbrauwen. Je creëert de perfecte wenkbrauwen in minder dan 2 minuten, en ze blijven nog dagen zitten. De formule van de gel bevat een exclusieve mix van haar-achtige vezels, in combinatie met speciaal behandelde pigmenten, en hecht op de huid en wenkbrauwhaartjes. De gel is proefdiervrij en vegan.

Beeld: iStockphoto