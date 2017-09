WIN: 6x bandeau van Atelier des Femmes

Gespot: een trend die bij vele dames favoriet is en wij begrijpen precies waarom. Het is stijl vol en praktisch voor in het haar. We hebben het namelijk over de bandeau van Atelier des Femmes en wij mogen 3x 2 bandeau’s weggeven!

Ben je benieuwd naar het verhaal achter dit succesvolle merk? Wij spraken de oprichtster van het merk.

Atelier des Femmes

Geen tijd in de ochtend? Je komt altijd goed voor dag met deze bandeau. Makkelijk en comfortabel voor in je haar. Door de ijzeren draad kun je de bandeau vormen naar jouw hoofd en glijd hij niet af.

WIN

Wij mogen drie verschillende bandeau’s weggeven: Bandeau Sascha (gestreept), Bandeau Lauren (geel gestipt) Bandeau Flore (roze velvet). Wil jij kans maken op één van deze bandeau’s? Geef aan welke bandeau je zou willen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief door het onderstaande formulier in te vullen. Wie weet maken wij jou blij met een bandeau van Atelier des Femmes.