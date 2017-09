WIN: 5x zomers parfum van Moschino

Heb jij nog volop zomerkriebels? Maar zit de zomervakantie er alweer op en staan er stapels was en een huis vol zand op je te wachten? Je kunt zomer en huishouden óók combineren.

Pink Fresh Couture, het nieuwe parfum van Moschino, ruikt lekker zomers én zit in een flesje dat verdacht veel lijkt op een schoonmaakflacon. De frisbloemige geur laat je nog lang de zomer ruiken.

We snappen: jij wil dit geurtje hebben! Dan heb je geluk, want we mogen 5 flacons weggeven. Vul het winformulier dus in en maak kans.

Beeld: iStock en Moschino