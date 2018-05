Laat de spiegelballen maar draaien, want van 21 t/m 27 mei viert de Libelle Zomerweek het grootste disco-feest van Nederland op het Almeerderstrand! Dit is dé plek waar je moet zijn om eindeloos te shoppen, inspirerende workshops te volgen, heerlijk te eten en te genieten van optredens van geweldige artiesten.

Als je op zoek bent naar een leuke activiteit voor een onvergetelijke dag met vriendinnen of je moeder, zit je met de Libelle Zomerweek helemaal goed. Dit jaar staat het evenement geheel in het teken van disco en het vieren van de liefde. Word geïnspireerd op allerlei vlakken; van mode tot wonen en lekker eten.

Win 2 kaarten!

Lijkt het je leuk om naar de Libelle Zomerweek te gaan en je moeder, zus of beste vriendin te verrassen met een kaartje? Goed nieuws, want Flair geeft 5×2 kaarten weg! Kans maken? Het enige wat je hoeft te doen is onderstaand winformulier invullen én je inschrijven voor onze nieuwsbrief.



De Libelle Zomerweek 2018 vindt plaats van 21 t/m 27 mei op het Almeerderstrand in Almere en is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.

