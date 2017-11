Winnen: Stijlvolle headphone van Sony t.w.v. € 220,

Soms is er niets lekkerder dan je even terugtrekken met muziek in je oren. In de trein, in de tuin of in het vliegtuig; we zetten maar wat graag onze koptelefoon op.

Sony komt nu met de WH-H800 headphone, die bekend staat om haar hoogwaardige kwaliteit (het maakt gebruik van Hi-Res Audio) maar tevens als fashion-item. Het is dus zeer goed te stylen met iedere outfit. Nog beter nieuws: Flair mag zo’n hippe koptelefoon van Sony, ter waarde van € 220,- weggeven!

De WH-H800 wordt op het oor gedragen waardoor het goed blijft zitten en het een subtiele look geeft. Daarnaast is de WH-H800 een wireless headphone dat gekoppeld kan worden aan je smartphone. Geen gezeur meer met allerlei snoeren (voor de klassiekers onder ons wordt er toch een draad meegeleverd, ook ivm telefoons of computers die geen bluetooth hebben). Door middel van een app. kan de headphone ingesteld worden naar wens. Ideaal!

Winnen?

Wil jij zo’n vette headphone winnen? Vul hieronder het winformulier in om kans te maken.

