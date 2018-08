Winnen: 5x het boek ‘Staycation Guide’ met de beste uittips in eigen land

Ga je deze zomer niet op vakantie naar het buitenland? Je hoeft niet bang te zijn dat je je gaat vervelen, want toerist zijn in eigen land is óók een feest. Helemaal met de tips uit de ‘Staycation Guide’ van Anne de Buck, en het goede nieuws is dat Flair maar liefst vijf exemplaren mag weggeven!

Met het gloednieuwe boek wil schrijfster Anne de Buck het hele land besmetten met het thuisblijfvirus. Waar moet je slapen als je een vakantie in eigen land plant? Wat is het leukste tentje om te lunchen en bij welke cocktailbar vind je de beste gintonics? ‘Staycation Guide’ staat bomvol tips zodat jij je geen enkel moment hoeft af te vragen wat je moet doen.

