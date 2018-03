Winnen: 3x een tafel vol lekkers tijdens de Pasen

Als je aan Pasen denkt, denk je automatisch aan een goedgevulde brunchtafel met heerlijke broden, paashaasbroodjes, eieren, verse sappen en allerlei soorten beleg. Brood vormt vaak de basis voor de brunch. Dit jaar wordt de paasbrunch extra feestelijk met een nieuwe broodvariant: de couronne. Dit is een rond brood vernoemd naar de Franse vertaling van ‘kroon’ en is verkrijgbaar in witbrood, rozijnen-kaneel en noten-cranberry. Speciaal voor de Paasdagen introduceert Albert Heijn de Allerhande Paasbox: een culinaire box voor een heerlijk en compleet paasbrunch voor vier personen, waarvan deze couronne het pronkstuk is. En goed nieuws, wij mogen drie gezinnen blij maken met een gratis paasontbijt tijdens de Paasdagen.

Albert Heijn introduceert Allerhande Paasbox

Albert Heijn maakt de paasbrunch met familie of vrienden dit jaar extra lekker én makkelijk met de Allerhande Paasbox. Met deze box halen klanten alles in één keer in huis voor een complete paasbrunch.

Inhoud Paasbox

Alle ingrediënten voor een 4-persoons paasbrunch t.w.v. €37.50.

4 paasbrunch gerechten om zelf te maken: blini torentjes met zalm, scrambled eggs, lente preisoep en een rijkbelegde couronne.

Diverse paasfavorieten: paashagel, paashaas broodjes, mini paas-stol, paasroomboter jam en versgeperste sinaasappelsap.

Lekker voor erbij: de wijnbox bestaande uit 2 bijpassende wijnen voor €10. Bestelbaar vanaf 12 maart.

