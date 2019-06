Die wil je winnen: MATT & NAT Kiara bag van veganistische materialen

Kom modieus én duurzaam de zomer door met deze tas van MATT & NAT in de mooie kleur frappe. En we hebben leuk nieuws voor je, want bij Flair maak je nu kans op deze Kiara bag die uitsluitend gemaakt is van veganistische materialen.

Live beautifully

MATT & NAT staat voor Mat(t)erial & Nat(ure). Alle ontwerpen worden dan ook gemaakt met de natuur als uitgangspunt. Met dat gegeven en het motto ‘live beautifully’, zal het je vast niet verbazen dat het Canadese merk alleen maar gebruikmaakt van veganistische materialen. Wol, leer en zijde worden vermeden. Items van MATT & NAT worden in plaats daarvan gemaakt van kurk, rubber, gerecycled nylon en gerecyclede plastic flessen.

Designs

De designs van MATT & NAT zijn simpel, klassiek en stijlvol en geschikt voor dagelijks gebruik. De Kiara bag is met het minimalistische ronde design en zachte kleurtje een perfecte toevoeging aan je zomergarderobe!

Winnen?

