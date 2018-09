Winnen: kaartjes voor de nieuwste ‘Brandweerman Sam’-film

Zin in een leuk uitje met het gezin? Dan is de nieuwste film van kinderheld Brandweerman Sam de perfecte film. Vanaf 27 september is de nieuwe film te zien in de bioscoop en wij mogen drie kaarten weggeven. Een leuke film voor de hele familie.

Klaar voor actie

In de nieuwste film Klaar voor actie is Sam de held van het dorpje Piekepolder. Mandy en Sarah hebben gefilmd hoe Sam het dorpje redt van een brandende oliewagen. Sam’s heldendaad is massaal op social media gedeeld. Een regisseur in Hollywood heeft dit ook gezien en wil Sam graag gebruiken voor in zijn film.

Een jaloerse tegenspeler doet er echter alles aan om te zorgen dat Sam de rol niet krijgt. Na een ongeluk op de filmset krijgt Sam de schuld. Mandy en Sarah onderzoeken wie de echte dader is.

Win!

Goed nieuws, want Flair mag tickets weggeven! Vul hieronder het winformulier in, duim en met een beetje mazzel ben jij met je gezin binnenkort onderweg richting het PIT Veiligheidsmuseum, waar je -naast dat je in de wereld van Brandweer, Ambulance en Politie duikt – de Klaar voor actie-film gaat zien. Een perfect uitje met de familie, als je het ons vraagt.



