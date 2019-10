Zin in een uitje naar de bioscoop, maar heb je geen idee welke film je wilt gaan bekijken? Dan heeft Flair de perfecte oplossing. We mogen namelijk 5×2 kaarten weggeven voor de inspirerende en muzikale film ‘Fisherman’s Friends’.

Een korte samenvatting

Een cynische en drukbezette producer uit Londen wordt tijdens een vrijgezellenfeest in Cornwall door zijn collega’s voor de grap uitgedaagd om een shantykoor te tekenen bij hun muzieklabel. Dave gaat de uitdaging aan. Maar de groep uit Cornwall geeft meer om vriendschap en hun omgeving, dan om roem en geld. In een poging het negatieve beeld van de vissers tegenover de muziekbranche te veranderen, laat Danny zich volledig in de gemeenschap opnemen.

Bekijk hieronder de trailer van ‘Fisherman’s Friends’. De film draait vanaf 10 oktober in de bioscoop. De tekst gaat verder onder de video.

Winnen

