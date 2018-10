Winnen: illy espresso- en koffiemachine t.w.v. € 89

Ben jij een echte koffieliefhebber en kun jij jouw dag niet beginnen zonder een lekker kopje zwart goud? Dan is dit dé win-actie voor jou! Flair mag namelijk een illy espresso- en koffiemachine ter waarde van €89 weggeven. Lees snel verder om te zien hoe je kans maakt op deze luxe koffiemachine.

Compact, functioneel en eenvoudig

De Y3 Espresso & Coffee Iperespresso koffiemachine is een vernieuwde versie. Deze versie is een stuk kleiner. Hierdoor neemt de koffiemachine niet veel plek in beslag in de keuken. Ook het design is veranderd. Het bedieningspaneel is duidelijker en je kunt zelf kiezen welk formaat kop je wilt gebruiken. Het enige wat je daarna nog hoeft te doen, is een Iperespresso capsule in de machine stoppen, een kop op het plateau zetten, op de knop drukken en klaar is je koffie! Daarna kun je genieten van een heerlijk kopje koffie. En niet heel onbelangrijk: bij deze koffiemachine komt de koffie meteen in je kopje terecht, zonder dat het apparaat vies wordt.

Winnen?

