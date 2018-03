Winnen: een toffe zonnebril én 4 geuren Ecover afwasmiddel

Ecover ontketent een Clean World Revolution met de lancering van een nieuwe afwasmiddelfles. Deze is gemaakt van 100% gerecycled plastic en ook weer 100% recyclebaar. De missie van Ecover is om tegen 2020 al zijn verpakkingen van 100% hergebruikt plastic te maken. Deze doorbraak brengt dit streven stappen dichterbij. Wil je kans maken op een pakket met vier verschillende geuren afwasmiddel? Flair geeft twee pakketten weg met daarbij ook nog een exclusieve w.r. yuma zonnebril.

Met hun nieuwe fles bewijst het merk dat plastic afval wel degelijk waarde heeft. Het plastic dat is gebruikt is transparant, omdat dit gemakkelijker kan worden hergebruikt dan gekleurde verpakkingen. De ecologische voetafdruk is 70% kleiner dan bij een flesje van nieuw plastic. Het afwasmiddel is verkrijgbaar bij Albert Heijn en een aantal natuurwinkels en heeft een richtprijs van € 2,19. Kijk voor meer informatie op de website van Ecover.

W.r. yuma zonnebril

De zonnebrillen zijn gemaakt van 100% gerecycleerde autodashboards uit Rotterdam. De brillen worden gemaakt in kleine oplage in w.r.yuma’s eigen microfactory in Antwerpen; geassembleerd met de hand. Kijk op de website van w.r. yuma voor meer informatie.

