Heb jij ontzettend veel verstand van wijn of juist helemaal niet, maar geniet je wél altijd intens van een glaasje rood of wit? In beide gevallen is Amsterdam Wine Week met het afsluitende Amsterdam Wine Festival het evenement dat je niet mag missen. En het leuke is dat jij er gratis (!) bij kunt zijn, want Flair mag 5×2 combitickets weggeven.

Van maandag 24 t/m zondag 30 september staat Amsterdam in het teken van wijn, wijn en nog eens wijn. Door de stad vind je meerdere ‘Wine Spots’ waar je de lekkerste – je raadt het al – wijnen uit alle hoeken van de wereld kunt proeven onder het genot van een heerlijk hapje. Leer van alles over wijn tijdens de Amsterdam Wine Week, geniet vooral van een paar glazen en laat je inspireren door de overgevlogen wijnboeren, chefs en lokale helden. En heb je er na vier dagen nog lang geen genoeg van? Dan kun je van vrijdag t/m zondag genieten van Amsterdam Wine Festival op het Westergasterrein.

Een kleine tip van de sluier: locaties als het Okura, de Foodhallen, Chateau Amsterdam en L’Atelier du Champagne zullen onder andere deelnemen aan de Wine Week met veel heerlijks in petto. Klinkt fantastisch, toch?

