Oktober staat in het teken van borstkanker, wat betekent dat er in deze maand extra aandacht wordt besteed aan deze vreselijke ziekte. Flair mag daarom het mooie, maar heftige boek ‘De tijd die we nog dachten te hebben’ weggeven.

Het verhaal

Op 36-jarige leeftijd krijgt Magteld, Gordon Darrochs vrouw, de diagnose borstkanker. Het is een enorme klap voor het gezin, dat op het punt staat te verhuizen naar Nederland, het geboorteland van Magteld. Achttien maanden later volgt een nieuwe klap: Magteld is terminaal en heeft mogelijk nog maar enkele maanden te leven. Terwijl haar gezondheid snel achteruitgaat, worstelen Magteld en Gordon om, samen met hun twee autistische zoons, hun plek te vinden in Nederland, een totaal onbekend land voor Gordon en de jongens. Het wordt een race tegen de klok om een stervende moeder thuis te brengen. Hoe bouwen ze een nieuw leven op te midden van rouw en verlies? Hoe zullen de jongens zich aanpassen aan zulke grote veranderingen? En wat blijft er over van Magteld wanneer ze is overleden?

Over de schrijver

Gordon Darroch werd in 1974 in Norwich geboren. Na zijn studie Engelse letterkunde en Duits aan de universiteit van Edinburgh, waar hij ook redacteur van de studentenkrant was, ging hij de journalistiek in als verslaggever voor de Peterborough Evening Telegraph. In 2014 emigreerde hij naar Den Haag met zijn vrouw Magteld Darroch-Jansen, die zeven weken later overleed aan de gevolgen van borstkanker. De twee hadden elkaar in 1993 in Italië ontmoet, trouwden in 2001 en kregen twee kinderen. Gordon is met zijn twee kinderen blijven wonen in Nederland

Winnen

De tijd die we nog dachten te hebben| www.veltman-uitgevers.nl| € 20,00