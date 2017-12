Winnen: 3x 24-delige bestekset Livia van Amefa t.w.v € 115,00

Genieten van elk eetmoment met de Livia bestekset van Amefa. Of het nu gaat om ontbijt met familie, een diner met vrienden, of een feestelijk gebeuren, het bestek van Amefa is voor elke gelegenheid geschikt.

Keuze uit vier designs

Kies uit één van de vier designs van Livia, en vul hem aan door te mixen en matchen. Ook fijn om te weten: het bestek is geschikt voor in de vaatwasser. De Livia bestekset is 24-delig en is geschikt voor zes personen, en gemaakt van 18/10 chroomnikkestaal (roestvrij). Door de mooie glanzende afwerking en strakke vormgeving is de Livia bestekset een echte blikvanger op jouw eettafel.

Winnen?

Wil jij deze mooie set niet mislopen, je kunt hem hier bestellen.