Winnen: 5×2 bioscooptickets voor de film Dogs Days

Dacht je dat romcoms niet beter konden worden dan Love Actually, Valentine’s Day of New Year’s Eve? Er is een nieuwe toevoeging aan dit rijtje uit, namelijk Dog Days.

Dog Days is een vrolijke, romantische ensemble-komedie die het leven van een aantal hondenbezitters en hun fluffy dierenvrienden in Los Angeles volgt. Vanessa Hudgens, Eva Longoria, Nina Dobrev en Finn Wolfhard zijn te zien in de aaneenschakeling van verhalen waarin honden de rode draad vormen. Een uitbundig honden verjaardagsfeestje, een zoektocht naar een spoorloze hond, een hond adopteren vanwege een crush op de dierenarts en een ‘hondendate’; de brave viervoeters zorgen voor bijzondere ontmoetingen, vriendschappen en romances!

Winnen?

Dog Days draait nu in de bioscoop en Flair mag 5×2 vrijkaarten weggeven voor de film! Kans maken? Vul dan snel het winformulier hieronder in en vergeet je niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief.