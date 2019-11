Vorige week was het de Week van de Werkstress. In deze week verscheen het boekje ‘Take a Break.’ Hierin staat een tweedaags ontstressprogramma dat helpt om relaxter te leven. Flair mag 5x een cadeaubox met boekje en kaarten weggeven.

Naast het programma van burn-out coach Jolanda Bouman, vind je in de doos ook 66 kaarten met extra inspiratie in de vorm van DIY-projecten, mind/body oefeningen en recept-ideeën om iedere dag een moment van actieve ontspanning in te bouwen

Over

Sam Loman werkt als illustrator en grafisch vormgever en publiceerde meerdere (kinder)boeken. Omdat Sam een ziekte heeft die haar extreem gevoelig maakt voor stress, heeft ze zich grondig verdiept in het menselijk stresssysteem. Jolanda Bouman is burn-out coach, mental coach en relatiecoach. Daarnaast is ze auteur van boeken en blogs over stress en vitaliteit.

Lees ook

Dit is de leeftijd waarop vrouwen de meeste stress ervaren

Winnen

Ben jij altijd druk in de weer en zou je wel eens wat rustiger aan willen doen, maar weet je niet hoe? Dan is dit boek perfect voor jou. Winnen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en vul hieronder het winformulier in.

Titel: Take a break | Auteurs: Sam Loman en Jolanda Bouman | Prijs: € 19,95 | Uitgeverij: Uitgeverij Thema