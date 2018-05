Er gaat niets boven een beetje quality time met de mensen die je liefhebt, zeker op zo’n bijzondere dag als Moederdag. Verras je moeder daarom met een dagje uit. In Amsterdam bijvoorbeeld, met als afsluiter een heerlijk diner op het water.

Op Moederdag, zondag 13 mei, geven BN’ers hun moeders hun tijd cadeau. Samen boarden zij de LOVERS VIP Moederdag Diner Cruise en genieten zij al varende door de Amsterdamse grachten, onder het genot van elkaars gezelschap, van een ‘on board’ exclusief viergangendiner. Enne, jij kunt ook een plekje op die boot bemachtigen.

Win 2 kaarten!

Wil jij jouw moeder (of bonusmama!) op Moederdag ook jouw tijd cadeau geven en samen met haar de LOVERS VIP Moederdag Diner Cruise boarden? Het enige wat je hoeft te doen is onderstaand winformulier invullen én je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wie weet worden jij en jouw moeder samen op Moederdag in de watten gelegd!