Winnen: 10x een kerstboeket van Greetz (t.w.v. € 30,-)

Wat zijn de decemberdagen toch altijd gezellig. De kerstboom met lichtjes, mooie decoratie en lekker eten. Maar weet je soms niet zo goed hoe je je huis verder leuk kan aankleden tijdens de kerstdagen? Wij hebben hier iets voor.

Namelijk, een kerstboeket! In samenwerking met Greetz mogen wij 10 tegoedcodes beschikbaar stellen voor een kerstboeket t.w.v. € 30,-. Want wat is er nou leuker dan je vrienden of familie te verwennen voor kerst? Hier kun je alvast de verschillende opties bekijken voor een kerstkrans, een mini kerstboompje en andere kerststukjes.

Winnen?

