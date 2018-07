Winnen: 10 x 2 tickets voor de Vlindertuin

In Waarland vindt u één van de grootste tropische vlindertuinen van Europa. Naast de vele verschillende soorten vlinders staat in de vlindertuin een kast waar de poppen uitkomen, de ‘poppenkast’. Misschien bent u als bezoeker wel getuige van de geboorte van een vlinder, hoe uniek is dat! Flair mag 10×2 tickets weggeven voor de Vlindertuin. Lees verder hoe je kans maakt.

De tuin heeft vele soorten prachtige tropische planten en bloemen zoals gembers, heliconia’s en strelitzia’s, met daarnaast de verschillende vijvers met vissen, kikkers en schildpadden. Het vogelverblijf is zo gebouwd dat u er als bezoeker door heen kunt lopen en kunt kennismaken met onder andere de Toekans met hun indrukwekkende snavel.

Daarnaast heeft de vlindertuin nog verschillende terrassen (binnen en buiten) waar u heerlijk kunt genieten van een kopje koffie of iets anders lekkers. Klik hier voor meer informatie.

