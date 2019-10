Na een succesvolle eerste editie in het Amsterdamse Rembrandtpark, strijkt Fête du Champagne dit najaar neer in de Zuiveringshal op het Westergasterrein in onze hoofdstad. Hier kun je van 29 november t/m 1 december proosten op de feestdagen, en het leukste is dat je die toegangskaarten bij Flair kunt winnen.

Tijdens het driedaagse festival geniet je uiteraard van alles wat met champagne te maken heeft, maar ook kun je er terecht voor een goed glas wijn of crémant. De locatie wordt omgetoverd tot een Frans, boers en bovenal romantisch sprookje met een winterse twist waar je alvast in de decembersfeer kunt komen. En het handige is dat je er ook vast inkopen kunt doen voor de feestdagen, tegen speciale eindejaarsprijzen. De boel meeslepen naar huis of de kofferbak volladen hoeft niet, want de flessen worden thuis afgeleverd.

Van petanque tot druivenstampen

Denk je er alleen maar inkopen te kunnen doen en te proeven? Dan heb je het mis. Bij Fête du Champagne is ook gedacht aan het nodige vermaak. Wat denk je bijvoorbeeld van een potje petanque (jeu de boules) of het leren sabreren van flessen bubbels? Ook kun je er terecht voor de lekkerste gerechtjes bij de verschillende foodtrucks én draait de muziek tot in de late uurtjes.

Winnen?

Wil je kans maken op de tickets? Vul dan onderstaand winformulier in en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Meer informatie over het festival vind je hier.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Jesje Veling Photography