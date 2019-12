WIN: 2x waardebon t.w.v. €174,50 voor de culinaire dinerbox van Cook Like a Chef

Wil je zelf thuis een tiensterrenmenu op tafel zetten, zónder al te veel moeite? Met de dinerboxen van Cook Like a Chef wordt het je wel heel gemakkelijk gemaakt en weet jij je gasten hoe dan ook te imponeren. Je lief, beste vriendin of moeder verrassen met jouw kookkunsten? Goed nieuws, bij Flair kun je nu een waardebon ter waarde van maar liefst 174,50 euro winnen, om een feestmaal voor twee personen op tafel te zetten.

Wat is Cook Like a Chef?

Cook Like a Chef is een chique box met een viergangenmenu op gastronomisch niveau. Via de website kun je kiezen uit menu’s van Jonnie Boer***, Erik van Loo** of Soenil Bahadoer**. Kookervaring of niet, binnen een handomdraai zet jij sterrenwaardige gerechten op tafel. Het meeste werk hebben de chefs namelijk al voor je gedaan, het enige wat jij hoeft te doen is de finishing touch. Daarvoor kun je op de website handige filmpjes met tips vinden waarmee jouw gerechten niet alleen heerlijk zullen smaken, maar er ook uitzien alsof ze recht uit het restaurant komen. Het verschil is (bijna) niet te ontdekken.

Bezorging

De box wordt gekoeld aan huis bezorgd in Nederland (exclusief Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog), de Belgische grensstreek en Antwerpen. De box bevat alleen ingrediënten van de beste kwaliteit, precies zoals je van toprestaurants mag verwachten. Cook Like a Chef biedt ook de mogelijkheid om bij elk gerecht bijpassende topwijnen te bestellen. De wijnen zijn uiteraard geselecteerd door de sommeliers van de restaurants in kwestie.

Kans maken?

Beeld: Jan Bartelsman (Cook Like a Chef)