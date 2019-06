WIN: 2 vrijkaartjes voor een luxe wellness resort naar keuze

Kun jij wel een dagje ontspanning gebruiken? Gun jezelf een dagje wellness en profiteer van deze unieke aanbieding. Flair mag namelijk 14 duotickets weggeven om heerlijk te ontspannen in één van deze luxe wellness resorts.

Als je er even tussenuit moet en wel wat rust kan gebruiken of net iemand wat ontspanning cadeau wil doen, zit je aan het juiste adres. Wij mogen 2×2 vrijkaarten weggeven per resort.

Je kunt kaarten winnen voor één van de onderstaande wellness resorts:

De Zwaluwhoeve in Hierden

De Veluwse Bron in Emst

Elysium in Bleiswijk

SpaPuur in Tilburg

SpaWell in Peize

SpaWeesp in Weesp

en Thermen Holiday in Schiedam

Winnen?

Wil je kans maken op één van deze duotickets? Vul dan snel onderstaand winformulier in, geef het wellnessresort van jouw keuze aan en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

De tekst gaat verder onder het winformulier.

Welke locatie heeft jouw voorkeur?

Niet gewonnen?

Geen nood! Ook dan hebben wij een leuk voordeeltje voor je. Bij alle deelnemende wellnessresorts hebben we een mooie aanbieding: ruim 50% korting op je dagentree bij alle 7 wellnessresorts. Of ga je liever voor een uitgebreider arrangement? Dan is het combiticket wat voor jou! Daarmee geniet je niet alleen van flinke entreekorting, maar laat je je ook verwennen met een heerlijk Perzisch Rozenritueel van 45 minuten. Deze aanbieding is enkel bij De Zwaluwhoeve, Elysium en De Veluwse Bron te boeken. De tickets zijn geldig t/m 30 september 2019, dus je kunt zo vaak ontspannen deze zomer, als dat jij maar wilt. Je bestelt hier je tickets.

Beeld: Persbericht