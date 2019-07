Aanstaand weekend, op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli, vind je bij Dok 1 van Damen Shiprepair de drijf-in bioscoop. ‘Parkeer’ je boot in het droogdok en geniet zodra de zon onder is van een spannende film. En goed nieuws! Flair mag 2x een ticket weggeven voor 6 personen. Wil jij hier bij zijn? Doe snel mee!

Bij de NDSM-werf in onze hoofdstad vind je dit jaar – na het succes van de voorgaande editie – een outdoor cinema waar je een film op het witte doek kunt kijken, gewoon vanuit het bootje waarin je zelf aan bent komen varen. Omringd door goed gezelschap en andere bootjes geniet je eerst van de hits van een dj, en vervolgens van een goeie film. Op vrijdag is dat Amsterdamned (1988) met Engelse ondertiteling; op zaterdag kun je de film The Hitman’s Bodyguard (2017) met Nederlandse ondertiteling bekijken.

Winnen?

