WIN: 2x de superhandige Stokke Clikk™ stoel t.w.v. €199

Een kinderstoel die je binnen één minuut in elkaar klikt, voor verschillende leeftijden geschikt is en er nog mooi uitziet ook. Het klinkt als een droom en #lifehack, maar in feite hebben we het over de nieuwe alles-in-één Stokke Clikk™ kinderstoel. En het beste nieuws is dat Flair er twee (ter waarde van 199 euro per stuk) mag weggeven!

Van samen de dag starten tijdens het ontbijt tot bijkletsen onder het genot van een avondmaaltijd: Stokke weet als geen ander hoe belangrijk quality time met het gezin is. Dit heeft het merk dan ook als leidraad genomen voor de nieuwste stoel in de collectie: de alles-in-één Clikk™. Deze nieuwe aanwinst zet je niet alleen met een paar klikken – zónder gereedschap! – in elkaar, maar je maakt ‘m óók nog eens heel gemakkelijk schoon. Zo kun je het dienblad zonder gedoe afnemen, maar stop je ‘m net zo gemakkelijk in de vaatwasser.

Veiligheid én comfort

De Stokke Clikk™ is verstelbaar en kan daarmee gebruikt worden voor kinderen vanaf zes maanden tot drie jaar oud. Zo heeft-ie drie eenvoudig aanpasbare standen, kun je er een dienblad op klikken én de stoel eventueel voorzien van een vijf-punts tuigje voor de nodige veiligheid en rust. De verschillende standen bieden optimale rug- en beensteun voor comfort en ergonomie op elke leeftijd. Ook heeft Stokke een fijn kussen in de collectie dat speciaal ontworpen is voor de Clikk™, om de stoel nóg lekkerder te laten zitten voor je kleintje.

Beeld: Stokke (Het PR Bureau)