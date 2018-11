Ben jij veel met interieur bezig? En houd je ervan om je huis regelmatig een nieuwe touch te geven? Dan is dit dé winactie voor jou! Flair mag een salontafelset van House of Mayflower ter waarde van €347 weggeven. Lees snel verder om kans te maken op dit leuke set.

Voor een warm, tijdloos en sfeervol interieur ben je bij House of Mayflower aan het juiste adres. Bij House of Mayflower houden ze van mooie strakke lijnen en goede kwaliteit. De tafels geven een natuurlijk uitstraling. Ze zijn gemaakt van gerecycled teak hout en staan op een stalen frame, dat is afgewerkt met een antieke look. De afmetingen van de tafels zijn 45x45x54h, 58x58x40h en 74x74x32h.

Winnen?

