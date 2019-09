Mooi, een pan in de kleur van echte keukenprinsessen! BK komt namelijk met een roze braadpan, die zeker niet zal misstaan in je keuken. En het leuke is: Flair mag er 3 weggeven.

BK, die sinds 1851 al pannen maakt, weet wel hoe je de beste maaltijden bakt, braadt, suddert en stooft. Juist, in een roze braadpan van ambachtelijk gietijzer, dat de warmte lang vasthoudt en zorgt dat je gerecht gelijkmatig gaart. Prachtig op je fornuis, in je oven én op tafel. De Bourgogne Dusty Pink heeft een diameter van 24 cm.

Winnen

Wil je kans maken op de geweldige pan van BK? Vul hieronder het formulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en doe mee!