Onweerstaanbaar lekker: WIN een pakket van Hands Off My Chocolate

Heel goed nieuws op deze zonnige dinsdag. Flair mag 4 pakketten weggeven van Hands Off My Chocolate. En van chocola kunnen we nooit genoeg krijgen, toch?

Het pakket bestaat uit 4 verschillende repen naar keuze. Je kunt kiezen uit:

Milk meets White

Milk meets Dark

Double Dark

Seriously Dark 85% Cocoa

Crispy Cookie Caramel & Sea Salt Milk Chocolate

Red Velvet & White Chocolate

Cookie Dough

Caramel Macchiato Triple Chocolate

Hazelnut Seasalt & Cocoa Nibs

Birthday Cake Wit en Melk

Verantwoord chocola eten

Extra leuk: de repen zijn van eerlijke, Belgische chocolade gemaakt. Hands Off My Chocolate zorgt ervoor dat boeren in Ghana, Ivoorkust en Tanzania geld krijgen om te investeren in hun bedrijven. Ook krijgen ze ondersteuning bij het verbouwen van duurzame cacao.

Winnen?

