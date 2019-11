WIN: 2 tickets voor een meet & greet met schrijfster Sophie Kinsella

Schrijfster Sophie Kinsella houdt volgende maand een exclusieve bookspot meet & greet in Amsterdam. En Flair mag 2 kaartjes weggeven voor dit bijzondere event!

Op zondag 9 december is Sophie Kinsella, ter gelegenheid van haar nieuwe boek Christmas Shopaholic, voor een interview in Amsterdam. Ze gaat dan het gesprek aan met voormalig fotomodel, schrijfster en columniste Daphne Deckers. En jij kan erbij zijn. Na afloop is er gelegenheid om op de foto te gaan of een handtekening te bemachtigen.

Winnen?

Wil je kans op maken op tickets voor dit evenement? Vul dan het winformulier hieronder in en maak kans.



Beeld: Getty Images