Tien jaar (ja, echt) na het wereldwijde succes van 'Mamma Mia! The Movie' is het eindelijk tijd voor een tweede deel van de film, die zich wederom afspeelt op het Griekse eiland Kalokairi.

Tien jaar (ja, echt) na het wereldwijde succes van ‘Mamma Mia! The Movie’ is het eindelijk tijd voor een tweede deel van de film, die zich wederom afspeelt op het Griekse eiland Kalokairi. Mét de originele cast, want net als in het eerste deel zien we Oscarwinnares Meryl Streep als Donna, Julie Walters als Rosie en Christine Baranski als Tanya. Amanda Seyfried en Dominic Cooper keren terug als Sophie en Sky, terwijl Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård en Colin Firth opnieuw Sam, Bill en Harry spelen; de drie mogelijke vaders van Sophie.

In deze film keren we ook terug in de tijd en zien we hoe de relaties uit het heden tot stand kwamen. Zo wordt de rol van de jonge Donna bijvoorbeeld vertolkt door Lily James.

