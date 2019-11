WIN: 2×2 kaarten voor ‘Love Actually in Concert’ in Groningen

‘Love Actually’ mag dan een film zijn die al jaren oud is, maar het is en blijft een van onze favorieten. Zwijmel jij ook iedere keer weer weg bij de liefdesverhalen en wil je de romcom op een unieke manier beleven? Dan mag je ‘Love Actually in Concert’ niet missen. En het leuke is: Flair mag 2×2 tickets weggeven voor de editie in Groningen, die op woensdag 20 november plaatsvindt.

Na het grote succes van Love Actually in Concert in Engeland, komt het evenement deze maand ook naar Nederland. In vijf verschillende steden (Amsterdam, Groningen, Eindhoven, Rotterdam en Nijmegen) wordt de romantische komedie op HD-scherm vertoond, onder begeleiding van het ruim vijftigkoppige Noordpool Orkest.

Unieke ervaring

Zoals je kunt raden, belooft het één groot spektakel te worden. Jump op vol volume, All You Need Is Love gespeeld door een bigband met strijkers en blazers: dit alleen klinkt al als muziek in de oren, right? De concerten vinden in november plaats, perfect in aanloop naar de feestelijke decembermaand.

Lees ook

‘Love Actually’, move over! Deze nieuwe kerstfilm wordt je liefste lievelings



Winnen?

Wil je kans maken op de tickets? Vul dan onderstaand winformulier in en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Meer informatie over Love Actually in Concert vind je hier.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Giphy