Voor de lekkerbekken: win het nieuwe Lintolerantie-kookboek

Wanneer je last hebt van een voedselintolerantie, is het veranderen van je voedingspatroom (helaas) een must. Vind je het moeilijk om gevarieerd te blijven eten? Dan is dit dé winactie voor jou!

Saai? Mooi niet

Wij mogen het kookboek Lintolerantie (ter waarde van €27,95) weggeven. Dat bewijst dat lekker eten met voedselintoleranties echt niet saai hoeft te zijn. In het boek zijn meer dan honderd fructose- en lactosevrije recepten voor maaltijden, soepen, snacks, lekkers met chocolade, koekjes, gebak en kindertraktaties te vinden.

Lekker makkelijk

Alle recepten staan duidelijk, stap voor stap, uitgelegd. De prachtige fotografie – waarvan je het water meteen in de mond loopt – laten precies zien waar je naartoe werkt en hoe haalbaar de recepten zijn. Een echte aanwinst voor op je boekenplank!

Winnen?

Wil je kans maken op één van de Lintolerantie-kookboeken? Je hoeft alleen maar onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.

