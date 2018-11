WIN: 6x het kookboek Home Sweet Home XMAS t.w.v. € 29,95

Het aftellen naar kerst is begonnen! Dat betekent ook dat binnenkort het kerstdiner weer voorbereid moet worden. Dit kan veel stress met zich meebrengen. Wil je alvast wat inspiratie opdoen voor overheerlijke kerstgerechten? Dan hebben we goed nieuws voor je, want Flair mag zes keer het kookboek Home Sweet Home XMAS weggeven ter waarde van € 29,95. Lees snel verder om te zien hoe je kans maakt op dit inspiratievolle boek!

Het kookboek Home Sweet Home XMAS is geschreven door Yvette van Boven, iemand met een grote passie voor koken. Kookboeken schrijven is niet het enige wat ze doet; je kunt Yvette ook kennen van het tv-programma ‘Koken met van Boven’.

Gouden Kookboek 2018

In haar kookboek geeft Yvette tips en adviezen voor makkelijke, winterse gerechten die iedereen in een handomdraai kan maken. De recepten zijn niet alleen handig voor de kerstdagen. Ze kunnen namelijk het hele jaar door gebruikt worden.

Home Sweet Home XMAS is genomineerd voor het Gouden Kookboek 2018. De winnaar wordt tijdens de Kookboekenweek bekendgemaakt.

Winnen?

Wil je kans maken op het kookboek Home Sweet Home XMAS? Je hoeft alleen maar onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.